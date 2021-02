Governo, Gelmini capo delegazione di Forza Italia (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sarà Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, il capo delegazione di Forza Italia al Governo. E' l'indicazione, riferiscono fonti del partito, del presidente Silvio Berlusconi, arrivata dopo pochi giorni dalla nascita dell'esecutivo. La decisione è stata condivisa con la stessa Gelmini e con gli altri due ministri Renato Brunetta e Mara Carfagna.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sarà Mariastella, ministro per gli Affari regionali, ildial. E' l'indicazione, riferiscono fonti del partito, del presidente Silvio Berlusconi, arrivata dopo pochi giorni dalla nascita dell'esecutivo. La decisione è stata condivisa con la stessae con gli altri due ministri Renato Brunetta e Mara Carfagna.(ITALPRESS).

