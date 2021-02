Governo: Fraccaro, ‘ho detto no a incarichi, intoccabili le riforme M5s’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Tornerò a fare il deputato e a rappresentare il M5S in Parlamento. Ho rifiutato la prospettiva di incarichi di Governo perché voglio tornare a fare politica senza vincoli dovuti a ruoli”. Lo dice Riccardo Fraccaro al Corriere della Sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Tornerò a fare il deputato e a rappresentare il M5S in Parlamento. Ho rifiutato la prospettiva didiperché voglio tornare a fare politica senza vincoli dovuti a ruoli”. Lo dice Riccardoal Corriere della Sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

lorepregliasco : Riflettendo meglio sul governo: i 5 Stelle escono *enormemente* ridimensionati. Di Maio tiene gli Esteri, ma con Dr… - TV7Benevento : Governo: Fraccaro, 'ho detto no a incarichi, intoccabili le riforme M5s'... - infoitinterno : M5S, Fraccaro: No ad altri incarichi, torno deputato. Il governo? La fiducia non sarà a prescindere - MarioDraghiPCM : Che facce intelligenti, quasi quasi li rifilo al Governo dello Zimbabwe... #Bonafede #Catalfo #Costa #Azzolina… - MarioDraghiPCM : @Mov5Stelle Che facce intelligenti, quasi quasi li rifilo al Governo dello Zimbabwe... #Bonafede #Catalfo #Costa… -