Governo Draghi | pontieri M5S al lavoro | calano i ‘no’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 febbraio 2021) E’ corsa contro il tempo all’interno del Movimento 5 Stelle per arginare l’onda del dissenso, alla vigilia della fiducia al Senato sul. Isono alin queste ore per provare a convincere i dissidenti a deporre l’ascia di guerra e votare ‘sì’ all’esecutivo presieduto dall’ex governatore della Bce. L’obiettivo è evitare una scissione che ormai molti, nel M5S, danno per scontata. A Palazzo Madama, spiega un senatore critico all’Adnkronos, la fronda della ‘Resistenza’ si sarebbe ridimensionata: “Posso dire che la gran parte dei senatori voteranno ‘sì’. La situazione si è ribaltata, grazie alle minacce di espulsione basate sul nulla, alle offerte di non so che e alla prospettiva di quieto vivere”. Oggi il capo politico del Movimento, Vito Crimi, è tornato a ribadire che il voto degli iscritti ...