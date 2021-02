Governo Draghi | Pesco M5s | ‘Situazione è diversa da quando si è votato su Rousseau’ Dessì | ‘Fiducia? Deciderò domani se asterenermi’

(Di martedì 16 febbraio 2021) “se astenermi o votare contro. Non è una votazione che farò a cuor leggero, però ritengo di fare un voto in coerenza con la storia politica del Movimento 5 stelle”. Risponde così il senatore del Movimento 5 stelle, Emanuele, interrogato sul voto di fiducia diala Palazzo Madama. Ad alcuni senatori 5 Stelle che hanno già pubblicamente manifestato la propria contrarietà si aggiunge Daniele, ancora indeciso: “dopo il discorso del presidente“. Entrambi pongono dubbi rispetto all’esito della votazione degli attivisti sulla piattaforma Rousseau, nonostante anche oggi il capo politico Crimi abbia ribadito come sia “vincolante” per i parlamentari . “Quel ...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - redditato : RT @MT_Meli_: Il governo Draghi potrebbe inaugurare il proprio percorso con un atto di giustizia: togliere la garanzia dello Stato al prest… - dpetrolo : RT @swg_research: L’accordo degli elettori con il sostegno del proprio partito al Governo Draghi: Elettori PD ?? 91% Elettori Lega ?? 76% El… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Lo afferma Vito Crimi, capo politico M5s, intervistato dal fattoquotidiano.it, sulle divisioni all'interno del Movimento alla vigilia del voto di fiducia al. Quanto alla proposta di ......8% su scala nazionale: per il Movimento 5Stelle ancora peggio, un - 0,4% che porta il 15,4% totale in attesa di capire se si consumerà o meno la scissione proprio sulla nascita delin ...(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - "Il governo indennizzi subito gli operatori degli impianti sciistici e al tempo stesso basta litigi tra ministri. Questo è il tempo della responsabilità, non è il tempo delle ...Non so se ve ne siete accorti, ma la scienza è passata dall’essere riferimento e àncora di salvezza a qualcosa di antipatico e fastidioso. I virologi non sono più “esperti”, ma “saccenti”. Se nella pr ...