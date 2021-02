Governo Draghi, mercoledì alle 22 il voto sulla fiducia al Senato (Di martedì 16 febbraio 2021) Avrà inizio intorno alle 22 di mercoledì al Senato la votazione sulla fiducia al Governo Draghi. Lo hanno deciso i capigruppo di Palazzo Madama. alle 10 Draghi terrà le sue dichiarazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 febbraio 2021) Avrà inizio intorno22 dialla votazioneal. Lo hanno deciso i capigruppo di Palazzo Madama.10terrà le sue dichiarazioni ...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - Alessan04138070 : RT @007Vincentxxx: Ecco il capo di gabinetto ?? del governo #Draghi l’uomo dei blocchi di massa in #Twitter - Germanottafan03 : RT @bendellavedova: Il Governo #Draghi ridarà all’Italia un ruolo da protagonista nella costruzione europea, che per l’Italia è tanto benef… -