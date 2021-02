Governo Draghi, incontro Salvini - Forza Italia alla vigilia voto fiducia (Di martedì 16 febbraio 2021) incontro tra Matteo Salvini e Forza Italia: il segretario della Lega è stato a colloquio con il coordinatore nazionale degli azzurri, Antonio Tajani e con la responsabile dei rapporti con gli alleati, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 febbraio 2021)tra Matteo: il segretario della Lega è stato a colloquio con il coordinatore nazionale degli azzurri, Antonio Tajani e con la responsabile dei rapporti con gli alleati, ...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Governo Draghi, Pancalli: 'Saremo un Paese migliore quando non ci sarà più bisogno di un dicastero alla Disabilità' https:/… - umbertorega : RT @claudiovelardi: Il primo vero atto politico contro il governo Draghi è la nascita dell'intergruppo parlamentare Pd-M5S-Leu: iniziativa… -