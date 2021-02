Governo Draghi, Fassina (Leu): “Sto facendo di tutto perché M5s e Sinistra italiana votino a favore. Bisogna combattere da dentro” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Ci sono differenze tra di noi ma il Governo Draghi non è un Governo di programma. È un Governo di scopo per affrontare l’emergenza”. Lo ha detto il deputato di Leu Stefano Fassina, commentando la spaccatura all’interno di Sinistra italiana sulla fiducia all’esecutivo Draghi. Nei giorni scorsi infatti il segretario Fratoianni aveva invitato a votare contro, mentre il deputato di SI, Erasmo Palazzotto, si è detto favorevole a sostenere il nuovo Governo. “Dobbiamo starci ricordandoci che Pd e Leu hanno la maggioranza relativa. Se ci siamo è impossibile che passino provvedimenti in contrasto col Governo Conte. Auspico e sto facendo di tutto affinché i 5stelle e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) “Ci sono differenze tra di noi ma ilnon è undi programma. È undi scopo per affrontare l’emergenza”. Lo ha detto il deputato di Leu Stefano, commentando la spaccatura all’interno disulla fiducia all’esecutivo. Nei giorni scorsi infatti il segretario Fratoianni aveva invitato a votare contro, mentre il deputato di SI, Erasmo Palazzotto, si è dettovole a sostenere il nuovo. “Dobbiamo starci ricordandoci che Pd e Leu hanno la maggioranza relativa. Se ci siamo è impossibile che passino provvedimenti in contrasto colConte. Auspico e stodiaffinché i 5stelle e ...

