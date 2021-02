**Governo: Draghi domani al Senato, prima prova d'Aula nel segno dell'unità** (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "L'unità qui non è un'opzione, ma un dovere". Mario Draghi, 14 febbraio 2021. Le parole pronunciate sabato scorso nel primo Consiglio dei ministri, a due ore dal giuramento al Quirinale, tracciano la rotta del governo e del discorso che domani l'ex numero uno della Bce pronuncerà nell'Aula del Senato, incassando una fiducia ampia e variegata, ma proprio per questo ancor più difficile da tenere insieme. Le prime fibrillazioni si sono già consumate sull'altare del Covid e della stretta, decisa in 'zona Cesarini', che ha mandato all'aria la stagione sciistica. Bocche cucite nel suo staff sui contenuti, Draghi lavora nel massimo riserbo, quel riserbo che gli è congeniale. E' arrivato di buon mattino a Palazzo Chigi, scrive il discorso che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "L'unità qui non è un'opzione, ma un dovere". Mario, 14 febbraio 2021. Le parole pronunciate sabato scorso nel primo Consiglio dei ministri, a due ore dal giuramento al Quirinale, tracciano la rotta del governo e del discorso chel'ex numero unoa Bce pronuncerà nell'del, incassando una fiducia ampia e variegata, ma proprio per questo ancor più difficile da tenere insieme. Le prime fibrillazioni si sono già consumate sull'altare del Covid ea stretta, decisa in 'zona Cesarini', che ha mandato all'aria la stagione sciistica. Bocche cucite nel suo staff sui contenuti,lavora nel massimo riserbo, quel riserbo che gli è congeniale. E' arrivato di buon mattino a Palazzo Chigi, scrive il discorso che ...

