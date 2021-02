**Governo: Draghi domani al Senato, prima prova d’Aula nel segno dell’unità** (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “L’unità qui non è un’opzione, ma un dovere”. Mario Draghi, 14 febbraio 2021. Le parole pronunciate sabato scorso nel primo Consiglio dei ministri, a due ore dal giuramento al Quirinale, tracciano la rotta del governo e del discorso che domani l’ex numero uno della Bce pronuncerà nell’Aula del Senato, incassando una fiducia ampia e variegata, ma proprio per questo ancor più difficile da tenere insieme. Le prime fibrillazioni si sono già consumate sull’altare del Covid e della stretta, decisa in ‘zona Cesarini’, che ha mandato all’aria la stagione sciistica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “L’unità qui non è un’opzione, ma un dovere”. Mario, 14 febbraio 2021. Le parole pronunciate sabato scorso nel primo Consiglio dei ministri, a due ore dal giuramento al Quirinale, tracciano la rotta del governo e del discorso chel’ex numero uno della Bce pronuncerà nell’Aula del, incassando una fiducia ampia e variegata, ma proprio per questo ancor più difficile da tenere insieme. Le prime fibrillazioni si sono già consumate sull’altare del Covid e della stretta, decisa in ‘zona Cesarini’, che ha mandato all’aria la stagione sciistica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

