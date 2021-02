Governo Draghi, discorso del premier e fiducia al Senato. Dove seguirli in diretta tv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario Draghi Governo Draghi, atto primo. Inizierà formalmente domani – 17 febbraio – la corsa del nuovo esecutivo guidato dall’ex Presidente della Bce: in mattinata, alle ore 10, il premier terrà il suo discorso programmatico al Senato e chiederà poi la fiducia dell’Aula. La votazione vera e propria, tuttavia, avrà inizio solo intorno alle ore 22 con la prima “chiama” dei Senatori. L’appuntamento istituzionale irromperà nei palinsesti televisivi con appuntamenti e dirette dedicate. Ecco Dove seguirlo. Per il servizio pubblico, Rai1 trasmetterà le dichiarazioni programmatiche del presidente Mario Draghi al Senato a partire dalle 09.57; la diretta istituzionale farà slittare l’inizio ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario, atto primo. Inizierà formalmente domani – 17 febbraio – la corsa del nuovo esecutivo guidato dall’ex Presidente della Bce: in mattinata, alle ore 10, ilterrà il suoprogrammatico ale chiederà poi ladell’Aula. La votazione vera e propria, tuttavia, avrà inizio solo intorno alle ore 22 con la prima “chiama” deiri. L’appuntamento istituzionale irromperà nei palinsesti televisivi con appuntamenti e dirette dedicate. Eccoseguirlo. Per il servizio pubblico, Rai1 trasmetterà le dichiarazioni programmatiche del presidente Marioala partire dalle 09.57; laistituzionale farà slittare l’inizio ...

