Governo Draghi, da Bongiorno (Lega) alla Giustizia a Sileri (M5s) alla Salute: ecco la bozza con i nomi dei sottosegretari (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre Mario Draghi è al lavoro sul discorso che dovrà pronunciare in occasione della fiducia al Senato e alla Camera (domani e giovedì), i conflitti interni ed esterni ai partiti in una così ampia e trasversale maggioranza di Governo continuano a surriscaldare il clima politico. Le distanze maggiori, come prevedibile, sono quelle – per ora insanabili – tra Lega e Pd, profonde diversità di vedute che complicano ulteriormente la partita delle nomine dei sottosegretari. E proprio questo è il dossier che più sta alimentando la tensione tra le forze politiche nelle ultime ore, alla vigilia della nuova esperienza di Governo. Di bozze di nomine ne girano di ogni, elenchi che rimbalzano di chat in chat, ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre Marioè al lavoro sul discorso che dovrà pronunciare in occasione della fiducia al Senato eCamera (domani e giovedì), i conflitti interni ed esterni ai partiti in una così ampia e trasversale maggioranza dicontinuano a surriscaldare il clima politico. Le distanze maggiori, come prevedibile, sono quelle – per ora insanabili – trae Pd, profonde diversità di vedute che complicano ulteriormente la partita dellene dei. E proprio questo è il dossier che più sta alimentando la tensione tra le forze politiche nelle ultime ore,vigilia della nuova esperienza di. Di bozze dine ne girano di ogni, elenchi che rimbalzano di chat in chat, ...

