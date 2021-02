fattoquotidiano : Governo Draghi, Dessì (M5s): “Non voterò sì alla fiducia. Davide Casaleggio? Per noi più che una risorsa continua a… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Pesco (M5s): ‘Situazione è diversa da quando si è votato su Rousseau’. Dessì: ‘Fiducia? Deciderò do… - erregi69 : Governo, Pesco (M5s): ‘Situazione è diversa da quando si è votato su Rousseau’. Dessì (M5s): ‘Fiducia? Deciderò dom… - CorriereCitta : Governo, Dessì “Lasciare libertà di coscienza nel M5S” - zazoomblog : Governo Draghi Pesco (M5s): ‘Situazione è diversa da quando si è votato su Rousseau’. Dessì: ‘Fiducia? Deciderò dom… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Dessì

Il Fatto Quotidiano

Non voterà la fiducia Emanuele: " Non posso pensare di perdere la mia dignità politica ", afferma. Impossibile dare la fiducia al" Jurassic Park " anche per Nicola Morra. Contrario al ..., in questi giorni schierato nel gruppo di M5S che non voterà la fiducia alDraghi, aveva a suo tempo conseguito un diploma liceale scientifico, senza poter poi continuare gli studi.