Governo, da Bankitalia a Chigi: Paola Ansuini verso la nomina a portavoce di Draghi. Per 5 anni è stata con lui al Financial stability forum (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel calderone di nomine istituzionali per il nuovo Governo Draghi mancava ancora un nome, quello del futuro portavoce del premier. Secondo La Stampa e il Sole24Ore, la scelta è ricaduta su Paola Ansuini, oggi al vertice della Comunicazione di Banca d’Italia. Potrebbe essere lei, quindi, a colmare il vuoto comunicativo che si è creato a Palazzo Chigi dopo la caduta del precedente esecutivo. Entrata in Via Nazionale nel 1988, è stata a lungo addetta stampa e ha trascorso due anni come vice-capo della delegazione a Bruxelles. Nel 2001 ha coordinato la campagna nazionale di comunicazione e informazione per l’introduzione dell’Euro, ma è nel 2006 che la sua strada si è incontrata con quella di Draghi. Come si legge sulla biografia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel calderone di nomine istituzionali per il nuovomancava ancora un nome, quello del futurodel premier. Secondo La Stampa e il Sole24Ore, la scelta è ricaduta su, oggi al vertice della Comunicazione di Banca d’Italia. Potrebbe essere lei, quindi, a colmare il vuoto comunicativo che si è creato a Palazzodopo la caduta del precedente esecutivo. Entrata in Via Nazionale nel 1988, èa lungo addetta stampa e ha trascorso duecome vice-capo della delegazione a Bruxelles. Nel 2001 ha coordinato la campagna nazionale di comunicazione e informazione per l’introduzione dell’Euro, ma è nel 2006 che la sua strada si è incontrata con quella di. Come si legge sulla biografia ...

lorepregliasco : A quanto pare ci sarà molta Bankitalia tra i portavoce di governo - clikservernet : Governo, da Bankitalia a Chigi: Paola Ansuini verso la nomina a portavoce di Draghi. Per 5 anni è stata con lui al… - Noovyis : (Governo, da Bankitalia a Chigi: Paola Ansuini verso la nomina a portavoce di Draghi. Per 5 anni è stata con lui al… - fattoquotidiano : Governo, da Bankitalia a Chigi: Paola Ansuini verso la nomina a portavoce di Draghi. Per 5 anni è stata con lui al… - MauroDellisanti : RT @lorepregliasco: A quanto pare ci sarà molta Bankitalia tra i portavoce di governo -