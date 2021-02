Governo: chef Circiello, si crei ministero del made in Italy (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Labitalia) - "Sarebbe utile creare un ministero per la tutela e il sostegno del made in Italy, che accorpi in un unico dicastero tutte quelle deleghe attualmente affidate a molteplici soggetti istituzionali che si muovono troppo spesso senza sinergia e collaborazione tra loro. Pensiamo al settore del turismo, dell'ospitalità e della ristorazione, della sicurezza nutrizionale e del design". Lo ha detto Alessandro Circiello, chef e noto volto televisivo, ospite con il senatore Gian Marco Centinaio del web meeting Turismo, ristorazione, made in Italy. "Appena il ministro Garavaglia si insedierà in modo operativo fisseremo un appuntamento per portare avanti questa proposta" ha dichiarato Centinaio. "Il ministero del made in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Labitalia) - "Sarebbe utile creare unper la tutela e il sostegno delin, che accorpi in un unico dicastero tutte quelle deleghe attualmente affidate a molteplici soggetti istituzionali che si muovono troppo spesso senza sinergia e collaborazione tra loro. Pensiamo al settore del turismo, dell'ospitalità e della ristorazione, della sicurezza nutrizionale e del design". Lo ha detto Alessandroe noto volto televisivo, ospite con il senatore Gian Marco Centinaio del web meeting Turismo, ristorazione,in. "Appena il ministro Garavaglia si insedierà in modo operativo fisseremo un appuntamento per portare avanti questa proposta" ha dichiarato Centinaio. "Ildelin ...

