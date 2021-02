Governo | Alfieri Pd | ‘bene intergruppo ma no caricarlo eccessivi significati’**

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “La scelta di dare vita in Senato ad unparlamentare tra Pd, M5S e Leu risponde ad un’esigenza concreta: credo sia necessaria una collaborazione tra queste forze che hanno già lavorato insieme, per semplificare i lavori parlamentari e per il coordinamento dei passaggi più delicati. Si tratta di un aiuto che vogliamo dare al governo Draghi e di uno strumento utile per l’azione in Senato, ma eviterei didisignificati politici, che solo i partiti, a seguito di un dibattito ampio e partecipato al loro interno, potranno dare”. Così il senatore del Pd Alessandro, coordinatore nazionale di Base Riformista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.