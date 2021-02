Governatore BOJ | prematuro discutere uscita da politica monetaria super accomodante

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Secondo ildella Banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, èdi un’da una, che comunque non è la causa dell’aumento della borsa del Paese e di quelle mondiali. In un intervento al parlamento giapponese, Kuroda ha dichiarato che il recente rialzo del prezzo delle azioni riflette l’ottimismo del mercato sulle prospettive economiche globali. Kuroda ha sottolineato che la banca centrale rimarrà vigile per i rischi finanziari associati ai prolungati e massici programmi di acquisto, accennando alla crescente preoccupazione tra alcuni legislatori che questi programmi potrebbero generare una bolla, ma ha ribadito che al momento ècessarli. “È ...