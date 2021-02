Goggia ko a Garmisch | braccio rotto e stagione finita

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 febbraio 2021)per Sofia. La campionessa olimpica di discesa, è caduta nel corso del superG di coppa del mondo diriportando la frattura scomposta del radio sinistro. Per, che sarà operata in giornata a, lasi chiude in anticipo. Intanto Corinne Suter si è aggiudicata la gara conquistando la seconda vittoria in carriera dopo quella nella discesa di Altenmarkt. La pista, molto ghiacciata -si legga sul sito della Fisi- ha messo in difficoltà molte atlete, che non sono riuscite ad esprimersi al massimo delle loro potenzialità. Suter è riescita a dare una buona interpretazione al tracciato e a chiudere con il tempo di 1’19?46, imprendibile per le avversarie. Al secondo posto l’austriaca Nicole Schmidhofer, staccata di 43 ...