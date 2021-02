Go Viral | il gioco di ruolo online che ti insegna come le bufale diventano virali e come evitarle

Leggi su open.online

(Di martedì 16 febbraio 2021)può un comune cittadino, senza alcuna competenza specifica, diventare un influencer delle «fake news»? Potete provarci in prima persona, impiegando 5 minuti del vostro tempo e senza far danni, attraverso undichiamato Go, da poco disponibile nella versione italiana, promosso dall’ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’obiettivo? Imparare a riconoscere e a difendersi dalle strategie che bufalari e complottisti utilizzano per prendervi in giro. La versione italiana deldi, sviluppato attraverso la collaborazione tra l’Università di Cambridge con l’agenzia di comunicazione DROG e il Cabinet Office britannico, è stata ...