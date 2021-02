Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: Lazzari fermato per bestemmia (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono stati pubblicati gli squalificati del campionato di Serie A, i provvedimenti sono arrivati dopo la 22esima giornata del massimo torneo italiano che ha fornito interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Passo falso della Juventus che ha perso contro il Napoli, molto bene la squadra di Gattuso che si rilancia per obiettivi molto importanti. Prova di forma dell’Inter che ha avuto la meglio della Lazio, adesso guida la classifica dopo la sorprendente sconfitta del Milan contro lo Spezia. Molto bene la Roma contro l’Udinese, colpo dell’Atalanta sul Cagliari. Gli squalificati in Serie A, il giudice sportivo Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono stati pubblicati glidel campionato diA, i provvedimenti sono arrivati dopo la 22esima giornata del massimo torneo italiano che ha fornito interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Passo falso della Juventus che ha perso contro il Napoli, molto bene la squadra di Gattuso che si rilancia per obiettivi molto importanti. Prova di forma dell’Inter che ha avuto la meglio della Lazio, adesso guida la classifica dopo la sorprendente sconfitta del Milan contro lo Spezia. Molto bene la Roma contro l’Udinese, colpo dell’Atalanta sul Cagliari. GliinA, ilIldott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio ...

IAMCALCIOBENEVE : Serie A. Gli squalificati dopo la 22a: out in 6, multa per il Parma - TuttoFanta : ??Esito #GiudiceSportivo: sono 5 gli #squalificati per la 23°giornata di #fantacalcio, a cui si aggiunge #Lazzari pe… - Fantacalcio : Giudice Sportivo, 6 gli squalificati. Fantacalcio, chi salta la 23ª giornata - Pippo44485477 : -