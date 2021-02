Gli infermieri innamorati e la dedica sulle tute anti Covid

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’amore nonostante tutto. Al di là delle difficoltà, delle notti insonni, del dolore, delle perdite, della morte affrontata con coraggio. Della vita, più forte di ogni cosa. San Valentino, la festa degli, si è celebrata da poco e per il giovane infermiere bergamasco all’ospedale Niguarda di Milano, Michele Stellabotte, è stata l’occasione perre il proprio amore a sua moglie Clara Frontini, per il loro primo San Valentino da sposati, con dediche d’amore scritte direttamente sui camici d’ospedale e le. Michele e Carla, infatti, condividono la stessa vocazione di aiuto verso chi ha bisogno, avendo scelto di diventare entrambi. “Ci siamo conosciuti perché per tre anni abbiamo lavorato nello stesso ospedale, un ospedale pediatrico. Lei lavora in ...

D'altronde, che la Covid - 19 non sarà un caso isolato è ormai opinione di tutti gli scienziati più ... introducendo anche a supporto di comunità a supporto della domiciliarizzazione delle ...L'ORGANIZZAZIONE In tutto saranno impiegati circa una quarantina di operatori, fra infermieri, ... all'invio delle lettere d'invito, senza contare gli aspetti legati al trasporto degli anziani, per il ...Cominciano questa mattina a Bari, negli spazi della Fiera del Levante, le prove del maxi concorso unico regionale pugliese per l'assunzione di 566 infermieri. In 17mila si sono candidati, provenienti ...