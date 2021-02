Gli agricoltori (e la Regione) contro le aree naturali nel Parco Agricolo Sud Milano (Di martedì 16 febbraio 2021) L'assessore Rolfi con i rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura Non è guerra istituzionale tra Regione da una parte e sindaci e governance del Parco Agricolo Sud Milano ma - sembra avvertire ... Leggi su milanotoday (Di martedì 16 febbraio 2021) L'assessore Rolfi con i rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura Non è guerra istituzionale trada una parte e sindaci e governance delSudma - sembra avvertire ...

amnestyitalia : #India Cosa sta succedendo? Da tempo, gli agricoltori stanno manifestando contro il governo per le nuove riforme. L… - laura_valenzano : RT @CaressaGiovanni: Proteste in India per #DishaRavi, la #GretaThunberg indiana arrestata per sedizione. Ha 22 anni, pianta alberi, pulisc… - Agenparl : Italia a Tavola, “Gli agricoltori accolgono Stefano Patuanelli. Pronte le richieste al neo-ministro” (16/02/21) -… - forestale82 : RT @dukana2: Gli agricoltori ??luridi che per quattro soldi fanno interrare rifiuti tossici nei terreni! Poi ci sono quelli che hanno vendut… - dukana2 : RT @dukana2: Gli agricoltori ??luridi che per quattro soldi fanno interrare rifiuti tossici nei terreni! Poi ci sono quelli che hanno vendut… -