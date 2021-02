Giulianelli è il nuovo Garante per i diritti della persona delle Marche

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) ANCONA – L’avvocato Giancarlo Giulianelli è il nuovo Garante per i diritti della persona della Regione Marche. La sua nomina è stata sancita dall’Assemblea legislativa con 18 voti favorevoli (nove sono andati al legale Manuela Caucci). È stato necessario procedere al ballottaggio dopo che per quattro votazioni successive non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea legislativa, così come previsto dalla normativa vigente.