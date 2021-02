Giulia Salemi delusa da Rosalinda Cannavò: “Ci sono rimasta male…” (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo le nomination di ieri sera, Giulia Salemi è scoppiata in lacrime. Tommaso Zorzi, dopo averla vista dispiaciuta, ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra e fare la pace con lei. L’italo persiana, però, ha mostrato delusione anche per l’atteggiamento di Rosalinda Cannavò che ha fatto il suo nome. Giulia Salemi delusa da Rosalinda Cannavò... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo le nomination di ieri sera,è scoppiata in lacrime. Tommaso Zorzi, dopo averla vista dispiaciuta, ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra e fare la pace con lei. L’italo persiana, però, ha mostrato delusione anche per l’atteggiamento diche ha fatto il suo nome.da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

