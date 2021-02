Giudice Sportivo, una giornata di squalifica a Lazzari: il comunicato (Di martedì 16 febbraio 2021) Manuel Lazzari è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo per espressione blasfema: tutti gli altri squalificati Manuel Lazzari è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo per espressione blasfema durante Inter-Lazio. Queste le motivazioni: «Una giornata di squalifica al centrocampista della Lazio, Manuel Lazzari, dopo la prova tv per espressione blasfema. Questa la motivazione del Giudice Sportivo, dopo la gara contro l’Inter di domenica sera: “Ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.33 del 15 febbraio 2021) in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Manuelè statoto per unadalper espressione blasfema: tutti gli altriti Manuelè statoto per unadalper espressione blasfema durante Inter-Lazio. Queste le motivazioni: «Unadial centrocampista della Lazio, Manuel, dopo la prova tv per espressione blasfema. Questa la motivazione del, dopo la gara contro l’Inter di domenica sera: “Ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.33 del 15 febbraio 2021) in ...

