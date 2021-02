Giudice sportivo | nessuna sanzione per Nedved e Paratici

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ilnel pomeriggio ha diramato l’elenco degli squalificati per la 23a giornata di Serie A. Tra questi c’è anche Lazzari della Lazio, sanzionato grazie alla prova tv per una bestemmia durante la gara con l’Inter., invece, per i dirigenti della Juventus, Pavele Fabio. I due erano stati immortalati in un video virale che li riprendeva mentre accusavano il quarto uomo Calvarese durante la gara con il Napoli. La procura federale ha ritenuto opportuno non agire. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

