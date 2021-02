Giudice Sportivo | Lazzari squalificato per bestemmia

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’esterno biancoceleste fermato per espressione blasfema: prova tv decisiva, un turno di stop perLa notizia era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità: Manuelè statoper espressione blasfema durante il match contro di San Siro contro l’Inter. A comunicare la decisione ilche ha motivato la decisione inserendo nell’analisi anche la prova tv, divenuta in effetti decisiva ai fini della squalifica. Questa la sentenza del: “Ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS in merito alla condotta del calciatore Manuel(Soc. Lazio) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 7? del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di ...

FBiasin : 'Nel dispositivo del Giudice sportivo su #JuveInter, nessun riferimento alle liti tra #Agnelli, #Conte, #Oriali,… - capuanogio : +++ Nel dispositivo del Giudice sportivo non c'è alcuna traccia delle liti tra #Agnelli #Conte #Oriali e #Paratici… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Nessun accenno alla lite Conte-Agnelli nel comunicato del Giudice Sportivo - IamCALCIO : Il giudice sportivo ha squalificato sei calciatori di #SerieA per un turno compreso l'esterno della #Lazio #Lazzari… - Noovyis : (Serie A, 6 gli squalificati dal giudice sportivo: c’è Lazzari grazie alla prova tv) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo

IlGerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 3ª giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A, ha squalificato per un turno Manuel Lazzari (Lazio), per "avere ...È stata decisiva la prova tv, nel certificare il labiale del giocatore e così ilha deciso di squalificarlo per una giornata . Il laterale biancoceleste salterà così la prossima gara ...Tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la 22^ giornata di Serie A: i calciatori e gli allenatori interessati dalle squalifiche Sono cinque i calciatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la 21 ...Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social dopo le decisioni del Giudice Sportivo: "Lazzari squalificato per bestemmia grazie alla prova Tv... Buffon no. State mortificando ...