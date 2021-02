Giudice Sarpietro al ristorante chiuso, Roma (Iene): “Mi cadono le braccia” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Mi cascano le braccia e perdo ogni speranza”. Così con l’Adnkronos la Iena Filippo Roma, commenta la vicenda del Giudice Nunzio Sarpietro pizzicato da Roma e dal collega Marco Occhipinti a mangiare in un ristorante Romano che doveva essere chiuso nel rispetto delle normative previste dalla zona arancione. E’ il 28 gennaio e Sarpietro è nella Capitale per sentire l’ex premier Giuseppe Conte sul caso Gregoretti che vede indagato il leader della Lega, Matteo Salvini, sul quale proprio Sarpietro dovrà decidere se mandarlo a processo oppure no. “In altri tempi un povero Giudice che sta al ristorante a mangiare il pesce con la figlia è la cosa più bella della terra – dice ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) “Mi cascano lee perdo ogni speranza”. Così con l’Adnkronos la Iena Filippo, commenta la vicenda delNunziopizzicato dae dal collega Marco Occhipinti a mangiare in unno che doveva esserenel rispetto delle normative previste dalla zona arancione. E’ il 28 gennaio eè nella Capitale per sentire l’ex premier Giuseppe Conte sul caso Gregoretti che vede indagato il leader della Lega, Matteo Salvini, sul quale propriodovrà decidere se mandarlo a processo oppure no. “In altri tempi un poveroche sta ala mangiare il pesce con la figlia è la cosa più bella della terra – dice ...

redazioneiene : Filippo Roma e @marcoocchipintj hanno trovato il giudice Nunzio Sarpietro, gup del caso Gregoretti, a mangiare in u… - Corriere : Sarpietro, il gup del caso Gregoretti al ristorante (nel giorno di divieto): «Pronto a pagare» - Corriere : Sarpietro, il gup del caso Gregoretti al ristorante (nel giorno di divieto): «Pronto a ... - SemperAdamantes : RT @LaVeritaWeb: Nunzio Sarpietro, a Roma per interrogare Conte sul caso Gregoretti, ha fatto uno show. Subito dopo è stato pizzicato dalle… - bebadudy : Le Iene hanno beccato il giudice Sarpietro al ristorante in zona arancione. Birichino , hai violato la legge eh??? Mannaggia ??????? -