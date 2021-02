Giocatori italiani all’estero | Kean trascina il PSG | magia Borini

(Di martedì 16 febbraio 2021) Le prestazioni dei calciatorifuori confine nel weekend.decisivo nel PSG, non bastaal Karagumruk Moisealla vittoria il Paris Saint-Germain nel match della 25° giornata di Ligue 1. L’ex attaccante della Juventus torna al gol in campionato: non segnava dallo scorso 9 gennaio. Il classe 2000 e Nazionale azzurro firma il gol del successo dei campioni di Francia nel 2-1 al Nizza, arrivando a quota 10 centri in Ligue 1. In stagione, considerando tutte le competizioni, sono 15 le reti complessive di. Il centravanti italiano è partito spesso dalla panchina dopo l’avvento di Pochettino alla guida dei parigini, ma stasera con molta probabilità sarà titolare insieme a Mbappe e Icardi nello scontro di Champions League con il Barcellona vista l’assenza per ...

Ultime Notizie dalla rete : Giocatori italiani

Sport Mediaset

Le prestazioni dei calciatorifuori confine nel weekend. Kean decisivo nel Paris Saint - Germain, non basta Borini ...Durante il gioco, creato in esclusiva per i tifosi della Roma, ipossono raccogliere ...disegnerà e produrrà tutte le divise tecniche e l'abbigliamento da allenamento per i campioni, ...Le prestazioni dei calciatori italiani fuori confine nel weekend. Kean decisivo nel Paris Saint-Germain, non basta Borini al Karagumruk ...L’attaccante francese, che si libererà a parametro zero la prossima estate non fa gola solo ai rossoneri, ma anche a squadre inglesi e spagnole.