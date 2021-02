Gina Carano rompe il silenzio e annuncia un nuovo progetto (Di martedì 16 febbraio 2021) Gina Carano, l’ex star di The Mandalorian, annuncia un nuovo progetto indipendente. A sostenerla il sito di notizie The Daily Wire Dopo l’annuncio della Disney/Lucasfilm di aver interrotto la collaborazione con Gina Carano, colpevole di esternazioni social considerate ripugnanti e inaccettabili, la protagonista di The Mandalorian ha annunciato sui social di voler intraprendere una nuova strada nel mondo del cinema. La Carano, dunque, diventa autrice e producer, grazie ai finanziamenti del The Daily Wire. Si legge nel comunicato stampa della volontà di intraprendere una “ribellione” contro Hollywood che in qualche modo isolerebbe chi non è in linea con la loro politica. Leggi anche: Gina Carano ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 febbraio 2021), l’ex star di The Mandalorian,unindipendente. A sostenerla il sito di notizie The Daily Wire Dopo l’annuncio della Disney/Lucasfilm di aver interrotto la collaborazione con, colpevole di esternazioni social considerate ripugnanti e inaccettabili, la protagonista di The Mandalorian hato sui social di voler intraprendere una nuova strada nel mondo del cinema. La, dunque, diventa autrice e producer, grazie ai finanziamenti del The Daily Wire. Si legge nel comunicato stampa della volontà di intraprendere una “ribellione” contro Hollywood che in qualche modo isolerebbe chi non è in linea con la loro politica. Leggi anche:...

