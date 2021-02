Giani | “Il caldo porterà via il virus | arriviamoci con muraglia di vaccinazioni”

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) FIRENZE – “Abbiamo ormai superato la metà di febbraio, sono proprio i giorni in cui l’anno scorso conoscemmo in Toscana il Coronavirus. Vivemmo momenti di lockdown totali fra metà febbraio, marzo, aprile. Poi finalmente il caldo di fine aprile, inizio maggio ci portò in una nuova fase. Quindi lo dico anche a tante persone, soprattutto giovani che si manifestano insofferenti, si tratta di resistere questi due mesi e mezzo, tre“. È quanto dichiara il presidente della Regione, Eugenio Giani, parlando dell’emergenza Coronavirus in Toscana. “Cerchiamo di essere coscienziosi- aggiunge- perché fra due mesi e mezzo, tre il caldo ci porterà via il virus e contemporaneamente continueremo anche di estate la campagna di vaccinazione, perché la cosa importante è essere sufficientemente alti con la muraglia delle vaccinazioni nel contrasto al Covid-19 per la fine di settembre. Ce la dobbiamo fare”. ARANCIONI, MA IN TOSCANA DATI BUONI CASI E RICOVERI