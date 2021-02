GfVip, 'ecco perché Zenga è ancora dentro' (Di martedì 16 febbraio 2021) Tra presunti voti pilotati e bot non c'è pace per il GfVip. In rete circola uno scambio di messaggi tra fan che proverebbe l'utilizzo di un bot che avrebbe salvato Andrea Zenga. Inutile dire che ha ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) Tra presunti voti pilotati e bot non c'è pace per il. In rete circola uno scambio di messaggi tra fan che proverebbe l'utilizzo di un bot che avrebbe salvato Andrea. Inutile dire che ha ...

Parpiglia : #gfvip #TZLATESHOW #tzvip Ecco la verità di #pupo vs #zorzi - LorePelle1927 : RT @Lmr17711551: Ecco la crociata Stefania Tommaso vs. Dayane e chi la mette sempre in questa situazione di essere giudicata da tutti? ADUA… - Lmr17711551 : Ecco la crociata Stefania Tommaso vs. Dayane e chi la mette sempre in questa situazione di essere giudicata da tutt… - Lmr17711551 : Ecco Tommaso che nonostante abbia sentito tutte le spiegazioni di Dayane sensate, ora che è finalista va a spargere… - ArrianeYagami : RT @aleointears: Rosalinda:' Per me non è un periodo semplice forse per lei lo è' Giulia:' I tuoi sono veri problemi non questi' Ecco la… -