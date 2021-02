GF Vip, Tommaso Zorzi vuole lasciare la casa, ma la produzione blocca la porta rossa (VIDEO) (Di martedì 16 febbraio 2021) Tommaso Zorzi vuole abbandonare la casa di Cinecittà Venerdì sera, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati accusati di essere strateghi per via delle critiche fatte a Maria Teresa Ruta. Una volta terminato l’appuntamento sulla rete ammiraglia Mediaset il rampollo meneghino ha cercato in tutti i modi ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Ma il 25enne non è riuscito nel suo intento perché la produzione del reality show ha bloccato l’uscita. Tutto è partito quando l’influencer ha avuto una crisi dopo il live. A quel punto il ragazzo si è diretto verso la prima porta rossa, mentre Pierpaolo Pretelli lo ha fermato dicendogli cosa stesse ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 16 febbraio 2021)abbandonare ladi Cinecittà Venerdì sera, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5e Stefania Orlando sono stati accusati di essere strateghi per via delle critiche fatte a Maria Teresa Ruta. Una volta terminato l’appuntamento sulla rete ammiraglia Mediaset il rampollo meneghino ha cercato in tutti i modi ad abbandonare lapiù spiata d’Italia. Ma il 25enne non è riuscito nel suo intento perché ladel reality show hato l’uscita. Tutto è partito quando l’influencer ha avuto una crisi dopo il live. A quel punto il ragazzo si è diretto verso la prima, mentre Pierpaolo Pretelli lo ha fermato dicendogli cosa stesse ...

