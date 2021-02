GF Vip, Rosalinda Cannavò bacia Andrea Zenga e il fidanzato mette in mezzo gli avvocati (Di martedì 16 febbraio 2021) È il caso di dirlo, è nata una nuova coppia all’interno della casa del GF Vip, quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. E il fidanzato di lei, Giuliano? Ha diffidato programma e concorrenti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) In soli pochi giorni all’interno della L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 16 febbraio 2021) È il caso di dirlo, è nata una nuova coppia all’interno della casa del GF Vip, quella formata da. E ildi lei, Giuliano? Ha diffidato programma e concorrenti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) In soli pochi giorni all’interno della L'articolo proviene da YesLife.it.

