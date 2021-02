Gf Vip. Il brutto gesto di Adua Del Vesco contro Dayane Mello. Fan furiosi: 'È vergognoso' (Di martedì 16 febbraio 2021) Il brutto gesto di Adua Del Vesco contro Dayane Mello. Fan furiosi: ' È vergognoso '. Ieri sera, è stata sancita definitivamente (?) la fine dell'alleanza tra l'attrice siciliana e la modella ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) IldiDel. Fan: ' È'. Ieri sera, è stata sancita definitivamente (?) la fine dell'alleanza tra l'attrice siciliana e la modella ...

infoitcultura : Gf Vip. Il brutto gesto di Adua Del Vesco contro Dayane Mello. Fan furiosi: «È vergognoso» - leggoit : Gf Vip. Il brutto gesto di Adua Del Vesco contro Dayane Mello. Fan furiosi: «È vergognoso» - mannocci83 : Pareva brutto che IL Grande Fratello Vip non arrivasse in finale. E ora dritti verso la vittoria ??#TommasoZorzi… - FoxNixi : @pinuzza034ui infatti..a me non è mai piaciuto questo ragazzo...troppo cattivo e molto permaloso,poi dire cose da g… - R0B100 : @bonsay_zen Le reiette hanno parecchio fatto incazzare il tz vip sta settimana insultandole di brutto, è ovvio che… -