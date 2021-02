GF Vip, Andrea e Rosalinda si sono baciati, Giuliano ha già contattato l'avvocato (Di martedì 16 febbraio 2021) La storia d'amore tra Rosalinda Cannavò e Giuliano Condorelli sarebbe definitivamente naufragata. Giliano, stando alle indiscrezioni, avrebbe persino già contattato un avvocato dopo quanto accaduto nel corso della puntata del GF VIP andata in onda ieri, 15 febbraio 2021, su Canale 5. Tra Rosalinda e Andrea è sbocciato l'amore L'attrice siciliana e Andrea Zenga non solo hanno confessato di provare un interesse reciproco, ma si sono anche scambiati diversi baci. Con il passare dei giorni i due hanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più fin quando il figlio dello storico portiere dell' Inter e della Nazionale si è dichiarato alla 28enne. Le telecamere hanno indugiato molto spesso su di loro, inquadrando abbracci e sguardi maliziosi. Alla fine ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 febbraio 2021) La storia d'amore traCannavò eCondorelli sarebbe definitivamente naufragata. Giliano, stando alle indiscrezioni, avrebbe persino giàundopo quanto accaduto nel corso della puntata del GF VIP andata in onda ieri, 15 febbraio 2021, su Canale 5. Traè sbocciato l'amore L'attrice siciliana eZenga non solo hanno confessato di provare un interesse reciproco, ma sianche scambiati diversi baci. Con il passare dei giorni i due hanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più fin quando il figlio dello storico portiere dell' Inter e della Nazionale si è dichiarato alla 28enne. Le telecamere hanno indugiato molto spesso su di loro, inquadrando abbracci e sguardi maliziosi. Alla fine ...

