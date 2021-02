GF Vip | Alfonso Signorini costretto a fermarsi in diretta | “Mai vista una cosa del genere | che imbarazzo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) GF Vip, incredibile ma vero mancano meno di 15 giorni al gran finale e, nella Casa, ormai si gioca per vincere. A tutti i costi. Intanto è sicuro che Tommaso Zorzi arriverà dritto al primo marzo, la sera in cui le luci della Casa si spegneranno. Nelladi lunedì 15 febbraio 2021, infatti, il televoto aperto daha visto il trionfo dell’influencer milanese che raggiunge così Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, i vipponi già scelti dal pubblico come candidati alla vittoria. Il terzo finalista di questa quinta, lunghissima edizione è dunque Tommaso, che ha totalizzato il 61% dei voti. Si è scontrato con Rosalinda, che ha raggiunto 36% e Andrea Zelletta, solo il 3%. Tutti e tre, in ogni caso, sono stati a loro modo grandi protagonisti della 40esima puntata. (Continua dopo la foto) Tommaso ha parlato di suo papà e, ...