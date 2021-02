‘Gf Vip 5’, nella notte scatta il bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga! (Video) (Di martedì 16 febbraio 2021) L’intesa pericolosa nata tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, nelle mura del Grande Fratello Vip e ad un passo dal gran finale, ha letteralmente spaccato in due l’opinione. Se da una parte infatti alcuni utenti hanno visto del tenero nella spontaneità dei due ragazzi che timidamente cercano di esternare un loro sentimento, come nella serata di domenica in cui tra i due gieffini ci sono state delle coccole inaspettate, dall’altra parte un piccolo dettaglio è sfuggito: l’impegno della Cannavò fuori dal game-show con Giuliano Condorelli. Il rapporto con Giuliano vacillava ormai da tempo, ma Rosalinda non era mai arrivata a pensare alla drastica decisione di chiudere con lui. La new entry Andrea Zenga però, sembrerebbe aver risvegliato in lei sensazioni e ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 febbraio 2021) L’intesa pericolosa nata traZenga e, nelle mura del Grande Fratello Vip e ad un passo dal gran finale, ha letteralmente spaccato in due l’opinione. Se da una parte infatti alcuni utenti hanno visto del tenerospontaneità dei due ragazzi che timidamente cercano di esternare un loro sentimento, comeserata di domenica in cui tra i due gieffini ci sono state delle coccole inaspettate, dall’altra parte un piccolo dettaglio è sfuggito: l’impegno dellafuori dal game-show con Giuliano Condorelli. Il rapporto con Giuliano vacillava ormai da tempo, manon era mai arrivata a pensare alla drastica decisione di chiudere con lui. La new entryZenga però, sembrerebbe aver risvegliato in lei sensazioni e ...

