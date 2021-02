Gerrard rivela | “Quando Torres se ne andò dal Liverpool per il Chelsea mi spezzò il cuore…”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il leggendario centrocampista dele adesso allenatore dei Rangers Stevenha ricordato alcuni momenti del suo passato da calciatorevestiva appunto la maglia Reds. In modo particolare, parlando al podcast di Robbie Fowler, l'ex bandiera inglese ha commentato il suo stato d'animoFernando, altra leggenda del club, lasciò la squadra per trasferirsi al.I RIMPIANTI DIe il 'tradimento' dicaption id="attachment 1071367" align="alignnone" width="506"(getty images)/caption"Ricordo bene quel momento perché non fu facile. Ero devastatose ne. A quel punto, abbiamo lavorato duramente ...

Steven Gerrard, ex capitano del Liverpool e attuale allenatore dei Rangers, in una intervista a The Athletic ha parlato del suo futuro: 'Il Liverpool è un club che significa tutto per me. Ma adesso abbiamo ...Steven Gerrard sogna un giorno di sedere sulla panchina del Liverpool: l'ex capitano dei Reds però non vede questa possibilità vicina

Gerrard e il 'tradimento' di Torres Gerrard (getty images) "Ricordo bene quel momento perché non fu facile. Ero devastato quando Torres se ne andò. A quel punto, abbiamo ...