Genova, tensione alla protesta dei ristoratori contro le misure anti-Covid: cori, insulti e strade bloccate. Investite due manifestanti (Di martedì 16 febbraio 2021) ristoratori, baristi e altre categorie colpite dal rientro della Liguria in zona arancione hanno bloccato il centro di Genova nel pomeriggio di ieri lunedì 15 febbraio, per protestare contro le restrizioni anti-Covid ma, soprattutto, per il poco preavviso con il quale sono state comunicate. "Non esiste che comunichino il venerdì sera che domenica chiudiamo – spiegano i promotori dell'iniziativa convocata come #ristoratoririuniti – senza contare che ci saremmo aspettati al massimo una chiusura per lunedì, non proprio nel giorno di San Valentino per il quale avevamo finalmente i tavoli prenotati". A promuovere l'iniziativa davanti alla sede della Regione Liguria, che inizialmente doveva essere un flash mob con consegna simbolica delle

