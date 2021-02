Genova, silurata la capogruppo del Pd: aveva equiparato antifascismo e anticomunismo (Di martedì 16 febbraio 2021) Pd sull’orlo di una crisi di nervi. Nicola Zingaretti è ancora sotto choc per il turo mancino giocatogli da Mario Draghi nella selezione dei tre ministri dem. Li ha scelti tutti maschi e ora il partito fibrilla. «Ripareremo con sottosegretarie donne», fa sapere il segretario. Sarà. Intanto, di donne, i suoi compagni di Genova ne hanno appena fatta fuori una. Si tratta di Cristina Lodi e fino a qualche ora fa era la capogruppo consiliare al Comune. I suoi l’hanno defenestrata per colpa grave. Anzi gravissima: aver equiparato anagrafe antifascista e anticomunista, uno di quei giochini innocenti per bimbi deficienti che oggi allietano la politica italiana. Cristina Lodi si era subito scusata con il partito Si tratta di documenti sottoscritti da chi – udienza udite! – si impegna a difendere la democrazia e la Costituzione. È come se i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Pd sull’orlo di una crisi di nervi. Nicola Zingaretti è ancora sotto choc per il turo mancino giocatogli da Mario Draghi nella selezione dei tre ministri dem. Li ha scelti tutti maschi e ora il partito fibrilla. «Ripareremo con sottosegretarie donne», fa sapere il segretario. Sarà. Intanto, di donne, i suoi compagni dine hanno appena fatta fuori una. Si tratta di Cristina Lodi e fino a qualche ora fa era laconsiliare al Comune. I suoi l’hanno defenestrata per colpa grave. Anzi gravissima: averanagrafe antifascista e anticomunista, uno di quei giochini innocenti per bimbi deficienti che oggi allietano la politica italiana. Cristina Lodi si era subito scusata con il partito Si tratta di documenti sottoscritti da chi – udienza udite! – si impegna a difendere la democrazia e la Costituzione. È come se i ...

fattoquotidiano : Genova, il centrodestra vuole un’anagrafe che equipara fascismo e comunismo: il Pd si astiene (per errore). Silurat… - 007Vincentxxx : Genova, il centrodestra vuole un’anagrafe che equipara fascismo e comunismo: il Pd si astiene (per errore). Silurat… - rep_genova : Su antifascismo e anticomunismo terremoto Pd a Genova: silurata la capogruppo in Comune Cristina Lodi [di Matteo Ma… - __Dissacrante__ : #Toti sta trasformando la Liguria in una nuova #Campania - MestaErrabunda : RT @globalistIT: -