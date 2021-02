Genova, il centrodestra vuole un’anagrafe che equipara fascismo e comunismo: il Pd si astiene (per errore). Silurata la capogruppo (Di martedì 16 febbraio 2021) Il casus belli risale a una settimana fa, quando in Consiglio comunale a Genova è passata la proposta del centrodestra di istituire un’anagrafe virtuale “antifascista, antinazista, anticomunista” a difesa dei “valori della nostra Costituzione“. Un provvedimento, insomma, che mette sullo stesso piano il nazifascismo e il comunismo. Le forze di maggioranza si sono schierate compatte per il Sì, i cinque consiglieri del Movimento 5 stelle hanno votato No, mentre il Pd ha optato per l’astensione. Una decisione che ha provocato non poco imbarazzo nel partito e che in queste ore è deflagrata: la capogruppo in comune, Cristina Lodi, è stata Silurata con l’accusa di non aver trasmesso ai consiglieri il testo dell’ordine del giorno della scorsa seduta. È per questo che i dem ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Il casus belli risale a una settimana fa, quando in Consiglio comunale aè passata la proposta deldi istituirevirtuale “antifascista, antinazista, anticomunista” a difesa dei “valori della nostra Costituzione“. Un provvedimento, insomma, che mette sullo stesso piano il nazie il. Le forze di maggioranza si sono schierate compatte per il Sì, i cinque consiglieri del Movimento 5 stelle hanno votato No, mentre il Pd ha optato per l’astensione. Una decisione che ha provocato non poco imbarazzo nel partito e che in queste ore è deflagrata: lain comune, Cristina Lodi, è statacon l’accusa di non aver trasmesso ai consiglieri il testo dell’ordine del giorno della scorsa seduta. È per questo che i dem ...

