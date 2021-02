Gazzetta: il Napoli è una sicura pretendente per la zona Champions (Di martedì 16 febbraio 2021) Contro la Juve, il Napoli ha mostrato segni di ripresa, scriva la Gazzetta dello Sport, anche se non ha impressionato per la qualità del gioco. Ma la Champions è ancora alla sua portata. “La zona Champions League, che è poi il vero obiettivo stagionale, è ad appena due punti. Davanti, il Napoli ha la Juve che dovrà rincontrare per disputare la gara di andata, saltata il 4 ottobre scorso. In teoria, calcolando i tre punti dell’Allianz Stadium, Gattuso sarebbe al quarto posto. In teoria, appunto, perché la partita è aperta a qualsiasi pronostico. Il campionato vive di discontinuità, le sconfitte di Milan e Juve, appunto, ne sono la conferma. Magari il Napoli non rientrerà nella lotta scudetto, ma per la zona Champions è una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) Contro la Juve, ilha mostrato segni di ripresa, scriva ladello Sport, anche se non ha impressionato per la qualità del gioco. Ma laè ancora alla sua portata. “LaLeague, che è poi il vero obiettivo stagionale, è ad appena due punti. Davanti, ilha la Juve che dovrà rincontrare per disputare la gara di andata, saltata il 4 ottobre scorso. In teoria, calcolando i tre punti dell’Allianz Stadium, Gattuso sarebbe al quarto posto. In teoria, appunto, perché la partita è aperta a qualsiasi pronostico. Il campionato vive di discontinuità, le sconfitte di Milan e Juve, appunto, ne sono la conferma. Magari ilnon rientrerà nella lotta scudetto, ma per laè una ...

