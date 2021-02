Galli | ” Ho il reparto invaso da nuove varianti | serve nuovo lockdown”

Leggi su tpi

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Siamo tutti d’accordo che vorremmo riaprire tutto quello che si può aprire. Però guardi caso io mi ritrovo ad avere ilda, e questo riguarda tutta quanta l’Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri. Questa è la realtà attorno alla quale è inutile fare ricami”. Il professor Massimo, primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, illustra così situazione legata alla diffusione della variante inglese del Coronavirus in Italia. “Le avvisaglie ci sono se guardiamo al di là del nostro naso, dobbiamo vedere cosa succede negli altri paesi. Non ci siamo inventati noi le, ci sono e sono più contagiose. È un dato di fatto, non possiamo fare una trattativa sindacale o politica con il virus”, dice ...