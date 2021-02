Galli | «Ho il reparto invaso da nuove varianti | a breve avremo problemi seri»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il professor Massimo, infettivologo del Sacco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mattino 5 sulledel Covid. «Lenon ce le siamo inventate noi, ci sono, sono maggiormente contagiose e non possiamo fare trattativa politica o sindacale con il virus. Il virus segue le sue modalità di trasmissione. Siamo tutti d’accordo che vorremmo riaprire, ma io mi ritrovo ad avere ildae tutto fa pensare che apiù. Il rischio di esagerare nel chiedere ulteriori chiusure è inferiore alle probabilità di avere di nuovo ragione. Se si guardano i numeri di casi di altri Paesi mostrano che le ...

'Io mi ritrovo il mioinvaso da nuove varianti, riguarda tutta l'Italia e ci fa facilmente prevedere che a breve ... Così Massimo, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, a ...: 'HO ILINVASO DALLE VARIANTI, PRESTO PROBLEMI SERI IN ITALIA' Il professorha continuato nel suo ragionamento: ' Chi, compreso il sottoscritto, vi dice 'bisogna chiudere di più' ..."Non ce le siamo inventate noi le varianti ci sono e sono maggiormente contagiose e hanno maggiore facilità a diffondere in determinate situazioni". Così Massimo Galli, primario infettivologo dell'osp ...Così l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano: 'Siamo tutti d'accordo che vorremo riaprire, ma io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti e tutto fa pensare che a breve avremo pro ...