Gal Gadot: "La vita è bella di Roberto Benigni mi ha fatto innamorare del cinema" (Di martedì 16 febbraio 2021) Gal Gadot ha visto per la prima volta La vita è bella di Roberto Benigni quando aveva 12 anni ed è stato quello il film che l'ha fatta innamorare del cinema. Gal Gadot ha dichiarato che La vita è bella di Roberto Benigni è stato il film che l'ha fatta innamorare del cinema ed ha ricordato le sensazioni provate quando ha visto per la prima volta il film italiano. In questi giorni Gal Gadot è stata la protagonista dell'ultimo episodio di The Film That Lit My Fuse, appuntamento tramite il quale Deadline sottopone cinque quesiti ad alcune celebrità internazionali. In questo caso, la prima domanda posta alla protagonista di Wonder Woman 1984 ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021) Galha visto per la prima volta Ladiquando aveva 12 anni ed è stato quello il film che l'ha fattadel. Galha dichiarato che Ladiè stato il film che l'ha fattadeled ha ricordato le sensazioni provate quando ha visto per la prima volta il film italiano. In questi giorni Galè stata la protagonista dell'ultimo episodio di The Film That Lit My Fuse, appuntamento tramite il quale Deadline sottopone cinque quesiti ad alcune celebrità internazionali. In questo caso, la prima domanda posta alla protagonista di Wonder Woman 1984 ...

