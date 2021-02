Gaia, 16 anni e la distimia: “Mi facevo del male per spostare il dolore, poi la svolta” (Di martedì 16 febbraio 2021) A scriverci è Gaia, una 16enne che ha trovato il coraggio di parlare e raccontare ciò che ha vissuto, tra autolesionismo e pensieri suicidi, e di come, grazie all’aiuto che ha ricevuto, sia riuscita a superare il dolore che provava, perché la malattia non è un tabù e parlarne può essere un passo avanti importante per la guarigione. Mi chiamo Gaia, ho 16 anni e frequento il terzo anno in un liceo delle scienze umane. In questo periodo molto particolare della storia ho capito che la salute mentale è importante tanto quanto la salute fisica. Penso che sia una cosa che tutti dovrebbero imparare e io sono riuscita a capirlo grazie alla mia esperienza personale. Ho passato mesi davvero brutti e bui. La mia storia ha inizio verso ottobre, quando avvertivo già un disagio interiore e quindi chiesi a mia mamma se potessi andare ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 febbraio 2021) A scriverci è, una 16enne che ha trovato il coraggio di parlare e raccontare ciò che ha vissuto, tra autolesionismo e pensieri suicidi, e di come, grazie all’aiuto che ha ricevuto, sia riuscita a superare ilche provava, perché la malattia non è un tabù e parlarne può essere un passo avanti importante per la guarigione. Mi chiamo, ho 16e frequento il terzo anno in un liceo delle scienze umane. In questo periodo molto particolare della storia ho capito che la salute mentale è importante tanto quanto la salute fisica. Penso che sia una cosa che tutti dovrebbero imparare e io sono riuscita a capirlo grazie alla mia esperienza personale. Ho passato mesi davvero brutti e bui. La mia storia ha inizio verso ottobre, quando avvertivo già un disagio interiore e quindi chiesi a mia mamma se potessi andare ...

