Forumautomotive | l’idrogeno sarà il carburante green del futuro

(Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Il mercato dell’auto elettrica ha potuto beneficiare di una serie di incentivi statali che hanno garantito una crescita della domanda. Quando termineranno i bonus chi comprerà questa tipologia di auto se in Italia mancano ancora le infrastrutture più basilari come le colonnine di ricarica?”. Questo l’interrogativo posto da Pierluigi Bonora, promotore di Forumautomotive, movimento di opinione e punto di riferimento della filiera dell’auto e di tutti gli appassionati, intervistato dall’agenzia Dire. AUTO ELETTRICHE IN CRESCITA SOLO GRAZIE AGLI INCENTIVI