Fortnite | Serate Cinema con la Notte dei Corti

(Di martedì 16 febbraio 2021) A partire dal 20 febbraio 2021, alle 20:00 ora italiana, unitevi ai giocatori di tutto il mondo per il Film festivalpresenta –dei. Fino al 21 febbraio 2021, alle 20:00 ora italiana, ladeipresenta cortometraggi d’animazione acclamati dalla critica sul Grande schermo di Party reale. Preparate i popcorn (nella vita reale o nel gioco), portate gli amici per godervi una serata dia metraggio ridotto. I cortometraggi animati presenti nelladeiprovengono da tutto il mondo. Alcuni hanno persino ricevuto una nomination agli Oscar come miglior cortometraggio d’animazione! La durata totale della serie di cortometraggi è di circa 30 minuti, e la serie si ripeterà ininterrottamente per 24 ore. Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Serate

Tom's Hardware Italia

E anche la spensieratezza di un ragazzo che esulta come Harry Potter e ha un debole per, ... Immancabile Fornite, gioco online multiplayer, grazie al quale condivide missioni econ ......ha tenuto 12 milioni di persone incollate allo schermo sulla piattaforma del videogioco. ... Il 10 e 11 ottobre scorso, la band coreana BTS ha tenuto dueconcerto in streaming (BTS Map ...A partire dal 20 febbraio 2021, alle 20:00 ora italiana, unitevi ai giocatori di tutto il mondo per il Film festival Fortnite presenta – Notte dei corti. Fino ...Come riportato sul sito web ufficiale di Fortnite, a partire dal 20 febbraio 2021 ... Preparate i popcorn (nella vita reale o nel gioco), portate gli amici per godervi una serata di cinema a metraggio ...