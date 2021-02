Formazioni ufficiali Barcellona-Paris Saint-Germain | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ledi, sfida d’andata degli ottavi di finale di. Match fondamentale per entrambe le compagini, desiderose di ottenere un vantaggio e mettere in discesa il doppio confronto in vista del ritorno al Parco dei Principi. Di seguito le scelte dei tecnici per il match che inizierà martedì 16 febbraio alle ore 21.00.: In attesa: In attesa SportFace.