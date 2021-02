Forex | cosa aspettarsi dal cambio euro dollaro nei prossimi mesi?

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ilè un termometro fondamentale per la finanza globale, un asset utilizzato da migliaia di trader e analisti per comprendere i nuovi possibili scenari sul piano interazionale. Il deprezzamento delnel 2020 nei confronti dell’ha caratterizzato tutto l’anno, una tendenza sostenuta dalle politiche monetarie della FED e dall’aumento delle riserve indelle banche centrali. Molti Paesi hanno cercato di proteggere l’apprezzamento della propria valuta nazionale, attraverso operazioni di vendita della moneta nazionale per comprare posizioni in dollari convertite in buona parte in. Questo processo ha favorito la svalutazione del biglietto verde e il rafforzamento della moneta unica, insieme all’annuncio del Recovery Fund ...